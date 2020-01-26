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Фьюри назвал Уайлдера величайшим панчером в истории

Фьюри назвал Уайлдера величайшим панчером в истории
11:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о способности Деонтея Уайлдера нокаутировать своих соперников.

Британский боксер Тайсон Фьюри на пресс-конференции, посвященной реваншу с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, похвалил своего соперника.

"Цифры не врут, а они говорят о том, что Уайлдер - величайший панчер в истории супертяжелого веса. Этот человек отправил в нокаут 40 бойцов подряд. Несмотря на то, что я ненавижу этого парня, он потрясающий. Я никогда не дрался против соперника, который нокаутировал всех своих оппонентов. Он ведь и меня чуть не нокаутировал. Он обладает потрясающей мощью", - приводит слова boxingnews24.

Также Фьюри напомнил, что они с Уайлдером остаются непобежденными.

"Уайлдер много говорит, но это не важно, он все равно заслуживает уважения. Парень провел десять защит титула и побил рекорд Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Мы - непобежденные воины, одновременно пришедшие в профи-бокс и не знающие горечи поражений", - сказал Тайсон Фьюри.

Джошуа: Пулев, Усик, Уайлдер - все получат шанс

Ранее еще один боксер тяжеловес Энтони Джошуа заявил то том, что по его мнению Фьюри победит Уайлдера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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