Фьюри назвал Уайлдера величайшим панчером в истории

Новости спорта:Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о способности Деонтея Уайлдера нокаутировать своих соперников.

Британский боксер Тайсон Фьюри на пресс-конференции, посвященной реваншу с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, похвалил своего соперника.

"Цифры не врут, а они говорят о том, что Уайлдер - величайший панчер в истории супертяжелого веса. Этот человек отправил в нокаут 40 бойцов подряд. Несмотря на то, что я ненавижу этого парня, он потрясающий. Я никогда не дрался против соперника, который нокаутировал всех своих оппонентов. Он ведь и меня чуть не нокаутировал. Он обладает потрясающей мощью", - приводит слова boxingnews24.

Также Фьюри напомнил, что они с Уайлдером остаются непобежденными.

"Уайлдер много говорит, но это не важно, он все равно заслуживает уважения. Парень провел десять защит титула и побил рекорд Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Мы - непобежденные воины, одновременно пришедшие в профи-бокс и не знающие горечи поражений", - сказал Тайсон Фьюри.

Ранее еще один боксер тяжеловес Энтони Джошуа заявил то том, что по его мнению Фьюри победит Уайлдера.