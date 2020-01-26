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Промоутер объяснил выбор соперника для Усика

Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
12:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:По словам промоутера, этот бой даст Александру Усику возможность стать более популярным, известным в мире.

Украинский промоутер Александр Красюк в эфире программы "Большой бокс" на телеканале Интер рассказал, когда ждать объявления боя его подопечного Александра Усика.

"Энтони Джошуа проведет обязательную защиту с Кубратом Пулевым, а Александр Усик встретится с Дереком Чисорой.

Мы получим дополнительный объем аудитории для Усика, поскольку успешное выступление против Чисоры даст возможность ему стать более популярным, известным и привлечь больше внимания к своей персоне.

Если Джошуа сейчас встретится с Усиком, то он будет вынужден отказаться от пояса IBF. А так у нас будут рычаги, чтобы оставить пояс там, где он должен быть, там, где нам удобно, чтобы он находился.

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Мы пока не можем подтвердить официально, что бой состоится 28 марта. У нас есть несколько обстоятельств, которыми мы сейчас занимаемся и в течение последующих 3-4 дней будет принято окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка.

Усик настроен на поединок с Джошуа. Мы несколько раз встречались и для него нет разницы боксировать с ним сейчас или осенью. В Украине он – звезда номер один. В мире – еще нет. Для того, чтобы выстроить его персону в нужном формате для этого поединка я думаю, что успешного выступления против Дерека Чисоры было бы достаточно", - отметил Красюк.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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