"Сейчас шоколад для него важнее": Уайт зазывает на бой Руиса

Новости спорта:Диллиан Уайт вызвал на бой Энди Руиса.

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт признался, что не особо рассчитывает получить поединок с экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом. По словам британца, тот не может отказаться от вредного питания.

"Мы сделали предложение Руису, но сейчас шоколад для него важнее. Посмотрим, что из этого выйдет. Энди изменил свою жизнь, он сделал историю. Весь мир у его ног, но он не может отказаться от мексиканской кухни", — приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, 1 июня 2019 года Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у того звание чемпиона мира. В реванше, в декабре 2019 года, Руис проиграл британцу единогласным решением судей.

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