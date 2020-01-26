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"У Тайсона подушки вместо кулаков": Уайлдер не верит в мощь Фьюри

"У Тайсона подушки вместо кулаков": Уайлдер не верит в мощь Фьюри
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер не верит, что британец сможет его нокаутировать.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, Тайсон Фьюри не сможет нокаутировать его в реванше 22 февраля, несмотря на все заявления британца.

"Они хотят нокаутировать меня за два раунда? Не знаю. Неужели они пытаются переиграть меня на моем поле? Я не знаю, что будет делать Фьюри. Он сумасшедший. Но если он в это верит, то мне нужно воспринимать его слова всерьез.

Не думаю, что он нокаутирует меня. Он не показал никаких предпосылок для этого. В первом бою я не чувствовал силу его ударов. Мне кажется, что у Тайсона подушки вместо кулаков. Да, у него есть навыки, но нет мощи.

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Разумеется, если Фьюри будет заряжен на быстрый нокаут, то бой должен пойти по моему плану. Если Тайсон пойдет вперед, то даст мне возможность донести удар", - сказал Уайлдер на пресс-конференции, посвященной реваншу с Тайсоном Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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