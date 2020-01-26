Дэнни Гарсия рассказал о своих планах после победы над Редкачем

Новости спорта:Дэнни Гарсия заявил о намерении встретиться с обладателем титула по версии WBA Super Мэнни Пакьяо или чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия, который после победы над Иваном Редкачем стал официальным претендентом на пояс по версии WBC, заявил о намерении встретиться с обладателем титула по версии WBA Super Мэнни Пакьяо или чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом.

«Готов, как к встрече со Спенсом, так и с Пакьяо. Мне интересны оба этих поединка. Мой стиль отлично подойдёт для боя с ними.

Также я рассматриваю возможность варианта с Китом Турманом или бой с Майки Гарсией», — приводит слова Дэнни Гарсии Boxingnews24.

Гарсия в прошлом владел поясом по версии WBC, но в 2017 году потерял титул в противостоянии с Китом Турманом. В 2018 году он имел возможность вернуть пояс, но тогда проиграл Шону Портеру