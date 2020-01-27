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"Готов выйти на ринг хоть завтра": Усика вызывают на бой

"Готов выйти на ринг хоть завтра": Усика вызывают на бой
11:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Хорватский супертяж Филип Хргович заявил о желании провести бой с Александром Усиком.

Перспективный хорватский супертяжеловес Филип Хргович (10-0, 8 КО) заявил о желании провести бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО), а также оценил перспективы украинца в возможном поединке с чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа. Об этом Хргович заявил в ходе встречи с журналистами во время своего визита в Киев.

«Хотел бы встретиться с Усиком, но все зависит от моих промоутеров. Если говорить только обо мне, то я готов выйти в ринг с ним хоть завтра», — сказал Хргович.

«Усик – великий боксер, абсолютный чемпион мира в крузервейте, но супертяжелый вес — не его категория. Здесь все – на 20-30 килограмм тяжелее его. Усик и Джошуа? Усик создал бы определенные проблемы Джошуа, но в итоге мощь Джошуа все же сделала бы свое дело. Если бы Джошуа поймал бы его, Усик упал бы».

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В последнем бою Хргович в третьем раунде нокаутировал американца Эрика Молину (27-6, 19 KO) в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Он заявил, что также хочет драться с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом.

Александр Усик ранее дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазза Уизерспуна, которого победил на отказе соперника по итогам семи раундов.

Промоутер Усика Александр Красюк вскоре должен объявить дату боя украинца против Дерека Чисоры.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Филип Хргович.
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