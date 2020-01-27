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"Останусь без глаза": Джошуа о переходе в ММА

"Останусь без глаза": Джошуа о переходе в ММА
12:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чемпион-супертяж прокомментировал вероятность смены бокса на ММА.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о вероятности перейти в ММА.

Британец сказал, что уважает этот вид спорта, но проводить бои в октагоне не готов.

"Я уважаю то, чем занимаются бойцы ММА. И я уверен, что и они тоже уважают наше дело. Наверное, когда я стану магистром бокса, то буду слишком старым для перехода в смешанные единоборства.

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Мое тело с ног до головы будет пострадавшим от ударов, а на лице и теле останутся синяки. Слушайте, если я перейду в ММА, то останусь без глаза", - цитирует Джошуа thesportsman.com.

Тайсон Фьюри не против провести бой в ММА и назвал условия, при которых такой бой возможен.

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