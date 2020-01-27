Холифилд о первом бое Уайлдер - Фьюри: Это против правил

Новости спорта:Эвандер Холифилд раскритиковал работу рефери в первом поединке Уайлдер - Фьюри.

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о первом бое чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Холифилд заявил, что судья поединка дал больше времени Фьюри для того, чтобы встать, после того, как он оказался в нокдауне.

"Фьюри был в ауте. Но потом неожиданно начал подниматься, и рефери дал ему больше времени. Он начал говорить, чтобы Тайсон подошел к нему и все такое. Это против правил. Если ты сказал бойцу подниматься, то надо или продолжать бой, или прекращать его. Но нельзя говорить: "Подойди сюда".

Рефери дал Фьюри больше времени, чем положено, а затем Тайсон начал бить Уайлдера и в результате в середине раунда он превосходил Деонтея, и это показало, что Фьюри был намного сильнее. Но это не значит, что судья должен был жалеть его, пусть бы поднимался сам. Я считаю, что это было ошибочное решение. Но все равно мне нравятся оба боксера", - сказал Холифилд порталу World Boxing News.

Отметим, что 22 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут реванш.