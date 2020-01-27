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Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта

Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
14:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Владимир Кличко без слов отреагировал на гибель Брайанта.

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

Боксёр опубликовал в «Твиттере» фотографию Брайанта с дочерью, которая также погибла в авиакатастрофе, прикрепив её к сообщению с двумя грустными смайликами.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лейкерс».

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Баскетбол, Владимир Кличко, НБА, Бокс, Кобе Брайант.
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