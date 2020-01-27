Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение

Новости спорта:Британец уверен в своей досрочной победе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) заявил, что ничейный результат боя с обладателем чемпионского пояса в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) не устроит его. Британец также подчеркнул, что уверен в своей досрочной победе.

«Я намерен разбить Уайлдера. Это будет не просто победа — это будет унижение. Я не оглядываюсь на наш первый поединок. 22 февраля все увидят мою победу, которая полностью затмит все предыдущие достижения Уайлдера. Ничья? Это невозможно. Я собираюсь бить его по лицу до тех пор, пока он не упадет», — цитирует слова Фьюри Boxing Scene.

В декабре Фьюри прекратил сотрудничество со своим тренером Беном Дэвисоном.

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) снова встретятся в ринге 22 февраля. Поединок состоится в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, которым сегодня владеет Уайлдер.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

С момента своей первой встречи непобежденные боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).