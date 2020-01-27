Постол вернулся из Китая: его бой сорвался из-за вируса

Новости спорта:Из-за вируса сорвался чемпионский бой украинского боксера.

Украинский боксер Виктор Постол рассказал, что успешно уехал из Китая, в котором бушует эпидемия коронавируса, из-за которого сорвался его чемпионский бой с Хосе Рамиресом.

"Я вместе с командой благополучно вернулись домой из Китая.

Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса, приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесен.

Новая дата и место поединка будут известны в ближайшие недели.

Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой, а, так же, за беспокойство обо всех членах команды на протяжении времени пребывания в Китае и на пути домой.

Мы надеемся и верим, что сложившаяся ситуация в Китае улучшится", – написал Постол у себя в Instagram.