В чем загвоздка со следующим боем Усика

Новости спорта:Промоутер уверен, что это будет колоссальный бой для британского и мирового бокса.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, как продвигаются переговоры о поединке обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика против Дерека Чисора.

"Объявление боя Усик-Чисора очень близко. У нас действительно есть проблема с датой. Поединок может пройти 28 марта на O2 в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. У нас два варианта и 28 марта выглядит более предпочтительнее.

Это будет блестящий бой. Дерек Чисора вернулся и с Дэвидом Хэем они являются отличной командой. Они верят, что могут выиграть этот бой. Они верят, что могут расстроить всех своей победой. Они думают, что Усик не может справиться с большими боксерами.

Усик уже дрался в Великобритании. Он обладает одним из самых известных имен в боксе. Это колоссальный бой для британского и мирового бокса. Мы очень близки к его организации", - заявил Хирн в комментарии Sky Sports.

Ранее Александр Красюк пообещал в течении пары дней объявить дату боя Усик - Чисора.