Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

В чем загвоздка со следующим боем Усика

В чем загвоздка со следующим боем Усика
21:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер уверен, что это будет колоссальный бой для британского и мирового бокса.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, как продвигаются переговоры о поединке обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика против Дерека Чисора.

"Объявление боя Усик-Чисора очень близко. У нас действительно есть проблема с датой. Поединок может пройти 28 марта на O2 в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. У нас два варианта и 28 марта выглядит более предпочтительнее.

Это будет блестящий бой. Дерек Чисора вернулся и с Дэвидом Хэем они являются отличной командой. Они верят, что могут выиграть этот бой. Они верят, что могут расстроить всех своей победой. Они думают, что Усик не может справиться с большими боксерами.

Промоутер объяснил выбор соперника для Усика

Усик уже дрался в Великобритании. Он обладает одним из самых известных имен в боксе. Это колоссальный бой для британского и мирового бокса. Мы очень близки к его организации", - заявил Хирн в комментарии Sky Sports.

Ранее Александр Красюк пообещал в течении пары дней объявить дату боя Усик - Чисора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь