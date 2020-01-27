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Хргович: Готов встретиться с Усиком хоть завтра

Хргович: Готов встретиться с Усиком хоть завтра
22:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хорватский боксер Филипп Хргович оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Филипп Хргович в ходе встречи с журналистами во время своего визита в Киев, в частности, отметил, что сам он “готов выйти в ринг против Усика хоть завтра”.

“Хотел бы встретиться с Усиком, но все зависит от моих промоутеров. Если говорить только про меня, то я готов выйти в ринг с ним хоть завтра”, - цитирует Хрговича Sport Arena.

Также бывший спарринг-партнер Владимира Кличко оценил шансы Усика в противостоянии с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

“Усик - великий боксер, абсолютный чемпион мира в крузервейте, но супертяжелый вес - не его категория. Здесь все на 20-30 кг тяжелее его. Усик и Джошуа? Усик создал бы определенные проблемы Джошуа, но в итоге мощь Джошуа все же сделала бы свое дело. Если бы Джошуа поймал его, Усик упал бы”, - отметил Хргович.

Ранее 27-летний хорватский боксер Филипп Хргович сообщил, что надеется боксировать с Александром Усиком “если не в этом году, то в следующем”.

Филипп Хргович в супертяжелом дивизионе провел 10 боев, одержал 10 побед, из них 8 - нокаутом. Свой последний поединок хорватский боксер провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руис - Энтони Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молина.

Он занимает 8 место в рейтинге IBF, 10-е - в рейтинге WBC, 14-е — в рейтинге WBO.

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В 2017 году Хргович был спарринг-партнером Владимира Кличко, когда тот готовился к поединку с Энтони Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Александр Усик, Бокс новости, Филипп Хргович.
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