"Перестань жаловаться": Редкач обратился к Гарсие

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал свою выходку в бою с Дэнни Гарсией.

Прошедший поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО) против Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО) запомнился неординарным инцидентом. В восьмом раунде Редкач укусил Гарсию со словами «Майк Тайсон».

На что в своем Instagram-аккаунте Гарсия опубликовал забавное видео с комической подписью. Но Редкач не заставил себя молчать и в ответ написал комментарий со словами:

«Я не кусал тебя так больно, как Майк Тайсон! Я ничего тебе не говорил о Тайсоне! Перестань жаловаться, обманщик!»

Напомним, раннее легенда украинского бокса высказал свои сожаления о том, что Гарсия не нокаутировал Редкача.