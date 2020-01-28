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"Перестань жаловаться": Редкач обратился к Гарсие

"Перестань жаловаться": Редкач обратился к Гарсие
12:15 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал свою выходку в бою с Дэнни Гарсией.

Прошедший поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО) против Ивана Редкача (23-5-1, 18 КО) запомнился неординарным инцидентом. В восьмом раунде Редкач укусил Гарсию со словами «Майк Тайсон».

На что в своем Instagram-аккаунте Гарсия опубликовал забавное видео с комической подписью. Но Редкач не заставил себя молчать и в ответ написал комментарий со словами:

«Я не кусал тебя так больно, как Майк Тайсон! Я ничего тебе не говорил о Тайсоне! Перестань жаловаться, обманщик!»

"Выкрикнул Майк Тайсон и укусил меня": Гарсия шокирован поступком Редкача

Напомним, раннее легенда украинского бокса высказал свои сожаления о том, что Гарсия не нокаутировал Редкача.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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