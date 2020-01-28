Рамирес после Постола хочет стать абсолютным чемпионом мира

Новости спорта:Американский боксер Хосе Карлос Рамирес уже "заглядывает за спину" украинцу.

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO американец Хосе Карлос Рамирес (25-0-0, 17 KO) признался, что хотел бы провести бой с чемпионом WBA и IBF британцем Джошем Тейлором (16-0-0, 12 KO) сразу после боя с Постолом.

"После того, как я побил Мориса Хукера, у меня появились два обязательных претендента – Виктор Постол (31-2, 12 КО) и Джек Кэттералл (25-0-0, 13 KO). Они появились еще до того, как Тейлор подписал контракт с Top Rank.

Если бы что-то зависело от меня, то я бы предпочел после боя с Постолом провести бой за звание абсолютного чемпиона против Джоша Тейлора. Это стало бы моей главной идеей.

Возможно, WBO даст нам отсрочку и мы встретился с Джошем. Но, как сказал Боб Арум, у Тейлора есть обязательный претендент. А я бы не хотел ждать слишком долго. Я хочу оставаться активным, поэтому если будет возможность, после Постола и до Тейлора я проведу еще один бой", - сказал Рамирес.

Бой Постола с Рамиресом должен был состояться 1 февраля, но был отменен из-за коронавируса в Китае.