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Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер

Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
16:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Датчанин постарается помочь "нерадзурри" в борьбе за Скудетто с Ювентусом и Лацио.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен стал игроком Интера, сообщил официальный сайт "нерадзурри". Контракт рассчитан до лета 2024 года. Датчанин будет играть за Интер под 24 номером.

Эриксен выступал за "шпор" с 2013 года. На его счету 305 матчей и 69 голов за Тоттенхэм во всех турнирах. В сезоне-2018/19 он дошел с командой до финала Лиги чемпионов, но там "шпоры" проиграли Ливерпулю 0:2.

До Тоттенхэма Кристиан выступал за Аякс с 2010 по 2013 год. Он забил 32 гола в 162 матчах и помог команде выиграть три чемпионата Нидерландов и один Кубок страны.

Эриксен стал третьим трансфером Интера этой зимой. Ранее ряды "нерадзурри" пополнили фланговые защитники Эшли Янг и Виктор Мозес.

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Интер после 21 тура Серии А идет вторым, отставая на три очка от Ювентуса и на два пункта опережая Лацио, у которого есть матч в запасе. Следующую игру команда Антонио Конте проведет против Фиорентины 29 января в Кубке Италии.

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ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Серия А, АПЛ, Кристиан Эриксен.
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