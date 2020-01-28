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Уайт дал предупреждение Усику

Уайт дал предупреждение Усику
18:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чисора может преподнести Усику неприятный сюрприз.

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) считает, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может получить "неприятный сюрприз", если он выберет Дерека Чисора (32-9, 23 КО) в качестве своего следующего соперника.

"Усик думает, что сможет перехитрить Чисору, но если Дерек будет в форме, а я уверен что так и будет, то он преподнесет Александру "неприятный сюрприз". Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он выиграет.

Я скажу ему прямо, не стоит недооценивать Дерека. Если он в форме и у него мотивация, то он заставит серьезно поработать.

Конечно, на 100% уверен, что Чисора может победить Усика. Александру было трудно в бою с Чаззом Уизерспуном.

Хорошо, он расправился с ним и перехитрил его, но он ударил его миллионом ударов, прежде чем он остановил его. А Чазз Уизерспун был в основном на пенсии перед этим боем", – сказал Уайт в интервью Sky Sports.

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Чисора вероятно станет следующим соперником Усика. Ранее промоутер Эдди Хирн появни, что мешает объявить следующий бой Александра Усика.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Диллиан Уайт.
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