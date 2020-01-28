Усику на заметку: Филип Хргович уже в Киеве

Новости спорта:Известный боксер посетил столицу Украины.

Непобежденный хорватский боксер и призер Олимпийских игр Филип Хргович на этой неделе посетил Киев. Филип является бренд-амбассадором FavBet и прилетел в Украину для съемок в новой рекламе компании. Планируется, что видеоролик выйдет на хорватском ТВ весной этого года.

Также Хргович провел встречу с журналистами, во время которой похвалил украинскую школу бокса. Боксер заявил о готовности драться с украинским супертяжем Александром Усиком «хоть завтра».

В последнем бою Хргович в третьем раунде нокаутировал американца Эрика Молину (27-6, 19 KO) в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.