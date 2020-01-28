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Украинский супертяж отказался от Олимпиады

Украинский супертяж отказался от Олимпиады
20:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Виктор Выхрист будет выступать под псевдонимом.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист перешел из любителей в профессионалы.

Один из лидеров любительской сборной Украины Выхрист, который является чемпионом Европы-2017 года и победителем Европейских игр-2019 года, подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Об этом сообщает официальный сайт компании из Гамбурга.

Интересно, что Выхрист будет выступать на профи-ринге под псевдонимом Виктор Фауст. Именно под такой фамилией боксера представила промоутерская компания, назвав его следующим Кличко. Менеджером Выхриста стал бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник.

"У Виктора в кармане уже была путевка на Олимпиаду-2020, но мы смогли впечатлить его своим предложением, поэтому он выбрал нас. Подписание Виктора должно стать первым шагом новой истории нашей компании. Мы уверены, что с такими боксерами как он мы сможем выигрывать большие бои в Лос-Вегасе", - отметил промоутер Эрол Джейлан.

"Я счастлив быть здесь, в прекрасном городе Гамбурге. Предложение было настолько ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг. Я очень польщен тем, что меня сравнивают с Кличко. Это также стимул работать усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше него", - отметил Выхрист.

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По словам менеджера Выхриста Андрея Котельника, у него есть потенциал, чтобы выйти на вершину в супертяжелом дивизионе. Цель украинца - стать чемпионом мира.

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