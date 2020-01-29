Джошуа назвал Усика одним из лучших боксером поколения

Новости спорта:Британский обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пообщался с журналистом телеканала Sky Sports.

В беседе ещё раз была затронута тема намечающегося поединка украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Джошуа снова прокомментировал возможный поединок и рассказал о шансах обоих бойцов.

— Усик и Чисора наблюдали за вашим крайним поединком из рингсайда...

— Я спарринговал с Чисорой недавно.

— Да, он ходил с тростью.

— [смеётся] Это не из-за спарринга со мной. Он и в зал ходит с тростью.

— Что вы думаете о его бое с Усиком?

— Я был на поединке Чисоры и Уайта, на самом деле даже на двух. Тот Чисора задаст Усику проблем. Я смотрел бой Дэвида Прайса и Чисоры. Я задавался вопросом: почему Дэвид не пытается контролировать его. Но когда я сам с ним поспарринговал, я понял, что парень достаточно силён. Это не шутка. И я отдаю должное Диллиану Уайту за то, что имел с ним дело дважды, за 12 и 11 раундов. Чтобы контролировать Чисору 12 и 11 раундов, необходимы действия. Усик из тяжёлого веса. Да, у него "ноги" и передвижение...

Я был достаточно большим, чтобы делать такое с Руисом. Энди мог почувствовать мою силу. Он знал каждую минуту, что если он сделал бы что-то не думая, он мог бы пропустить. А когда Чисора не будет ощущать угрозы от силы Усика, Александр столкнётся с некоторыми проблемами. Но он один из лучших бойцов нашего поколения, которых видел мир. Это бой с равными шансами, 50 на 50. Вот почему телеканал Sky берётся за него. Ведь это то, что хотят увидеть люди.