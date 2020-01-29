Новости спорта:Владимир Кличко считает, что принимая и преодолевая вызовы, мы многое приобретаем.

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко поделился секретами успеха, выделив главные качества, которые помогли ему достичь вершин.

По словам украинца, за собственные мечты надо бороться.

"Понимая, принимая и преодолевая вызовы, мы многое приобретаем. Мы не только узнаем, что страх был беспричинным, но и становимся смелее. Я многое понял и для себя: я не только нуждаюсь в вызовах, но и люблю бросать их другим. Бокс помог мне осуществить мечту: путешествовать. Я рано понял, что за собственные мечты надо бороться. Дисциплина и понимание обязательств помогли мне на моем пути. Физическая форма и сила воли – основные качества для стабильного успеха. Препятствие стимулирует идти к цели", - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта.