"Поднимался, словно Терминатор": Джошуа вспомнил бой с Кличко

Новости спорта:Энтони Джошуа считает бой с Владимиром Кличко самым сложным в карьере.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO/IBO Энтони Джошуа, вспомнил свой поединок с Владимиром Кличко, состоявшийся в апреле 2017 года, а также рассказал, почему уважает украинского боксера.

Джошуа в очередной раз заявил, что Владимир многому научил его как в ринге, так и за его пределами, а поединок с украинцем стал одним из самых сложных в его карьере.

"Это был великий бой! Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. В пятом раунде после нокдауна я пошел в нейтральный угол, огляделся и не мог поверить глазам – после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно чертов Терминатор.

Думаю, это был самый сложный поединок в моей карьере, где я был на волоске от поражения. Владимир — потрясающий боксер, он владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, это лучший показатель за всю историю тяжелого веса! Внутри и вне ринга он невероятный человек. Да, я поддерживаю с Кличко приятельские отношения. Мы и до боя были в хороших отношениях. Одна из многих причин, почему я уважаю Владимира, — он научил меня тому, что одно дело быть чемпионом в ринге, но совсем другое — поддерживать такое звание за его пределами", - заявил Джошуа.