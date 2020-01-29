Да будет бой: непобедимые супертяжи Джойс и Дюбуа сразятся в Лондоне

Новости спорта:Джо Джойс и Дэниел Дюбуа весной проведут бой.

Одни из самых перспективных боксеров супертяжелого веса британцы Джо Джойс и Дэниел Дюбуа 18 апреля в Лондоне сойдутся в очной схватке.

Серебряный призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) британский супертяж Джо Джойс (10-0, 9 КО) и топ-проспект дивизиона его соотечественник Дэниел Дюбуа (14-0, 13 КО) определят сильнейшего в очной схватке, информирует Майк Коппинджер (The Athletic).

По данным инсайдера, бой состоится 18 апреля на арене О2 в Лондоне (Великобритания). На родине событие будет транслироваться на платной системе (PPV), а в США с большой долей вероятности шоу будет доступно на стриминге ESPN+.

"Два непобеждённых здоровяка, два англичанина. Победитель займёт отличную позицию в раскалённом до предела супертяжёлом дивизионе", — пишет Коппинджер.