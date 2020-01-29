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Стал известен результат допинг-теста Поветкина после боя с Хантером

Стал известен результат допинг-теста Поветкина после боя с Хантером
14:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В начале декабря 2019 года Поветкин провёл бой с Хантером в Саудовской Аравии.

Допинг-тесты российского боксёра Александра Поветкина, взятые до и после боя с американцем Майклом Хантером, дали отрицательный результат. Об сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

"Тесты Поветкина и Хантера дали отрицательный результат", — приводит слова представителя VADA ТАСС.

Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжёлой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула чемпиона мира является британец Энтони Джошуа.

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В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер.
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