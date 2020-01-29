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Далакян - Перес: промо видео чемпионского боя

Далакян - Перес: промо видео чемпионского боя
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Далакян готовится к защите титула в Киеве 8 февраля.

Появилось промо с анонсом чемпионского боя.

Чемпион мира WBA в флайвейте (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 года проведет уже четвертую защиту своего чемпионского титула в Киеве. Поединок традиционно состоится в КВЦ "Парковый". Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил рингнейм "Лавина". Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

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Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Хосбер Перес, Артем Далакян - Хосбер Перес.
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