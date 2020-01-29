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Среда, 29.01.2020
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"Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора

"Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
20:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джозеф Паркер считает, что в бою Усик - Чисора победит украинец.

Новозеландский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер считает украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) фаворитом в намечающемся поединке против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), который должен состояться 28 марта в Лондоне (Англия).

Однако, никакой однозначности в словах Паркера не прослеживается, и победу Дерека он также не исключает.

"Чисора идёт на полосе из нескольких отличных побед, а Усик только поднялся в супертяжёлый вес, — напоминает Джозеф в интервью BoxingScene, — но я выбираю мастерство, а в этом плане Усик лучше. Он лучше двигается, у него лучше умения, так что в их поединке с Чисорой я склоняюсь к победе Александра. Но и Чисору нельзя списывать со счетов, всё-таки он здорово выглядит в последнее время".

Ранее Джошуа назвал Усика одним из лучших боксером поколения.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Джозеф Паркер.
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