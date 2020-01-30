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Хирн рассказал о финансовых аппетитах Уайлдера

Хирн рассказал о финансовых аппетитах Уайлдера
15:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал, как обстоят дела с организацией боя Джошуа - Уайлдер.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO) Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с организацией боя его подопечного против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 KO).

По словам промоутера, теперь организовать поединок будет еще сложнее, поскольку американец требует в разы больше гонорар, чем это было при прошлой попытке организовать поединок.

"Вещи, о которых мы говорили два года назад, сегодня неактуальны. Тогда мы почти получили Уайлдера за 15 или 20 миллионов. Теперь же он хочет 40, 50, 60, 70, 80 миллионов. Такие деньги невозможно сгенерировать. В то время мы не смогли заключить сделку, потому что мы делали предложения.

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Если бы тогда у нас был вариант с Саудовской Аравией - мы бы сделали бой, но у нас не было этого варианта. Так что вы выберете? Чтобы я сделал этот бой или же попытался провести его в Англии, чтобы гарантированно сорвать его? Эй Джей никогда не хотел боксировать за рубежом, но мы не могли найти стоящего противника на Уэмбли летом прошлого года. Так и появился бой с Миллером, который должен был пройти на Madison Square Garden", - рассказал Хирн boxingnews24.com.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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