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Шелестюк: Мне повезло выступать в особенной команде с Ломаченко и Усиком

Шелестюк: Мне повезло выступать в особенной команде с Ломаченко и Усиком
15:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Тарас Шелестюк рассказал о планах на будущее и вспомнил о прошлом.

Представитель полусреднего веса Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) в субботу, 1 февраля, проведет поединок против аргентинца Луиса Альберто Верона (18-1-2, 9 KO).

"Верон - жесткий парень, который хочет создать себе имя. Я думаю, что это будет интересный поединок, поскольку он желает зарекомендовать себя после победы, добытой две недели назад. Этот год будет важным. У меня был замечательный период в украинской олимпийской сборной. Я хорошо показал себя на любительском ринге. Теперь я планирую все доказать в профи", - рассказал Шелестюк The Ring TV.

"В последнее время я дрался нечасто. Некоторые соперники снимались с боев, но я всегда тренировался в зале, постоянно был готов к поединку. Я был в ринге с известными бойцами вроде Реджиса Прогре. Не все зависит от боксеров, есть и другие вещи. Но я делаю свою работу".

Рассказал Шелестюк о том, что несмотря на возраст (Тарасу уже 34), он все еще способен прогрессировать.

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"В любителях я проводил по три-четыре боя в месяц, но профессионалах все по-другому. Я все еще могу меняться. Все еще наслаждаюсь тренировками и походами в зал. Мне нравится выходить в ринг, в последних боях я выглядел неплохо".

Вспомнил Тарас и ту любительскую сборную Украины, в которой выступали многие прославленные боксеры.

"Мне повезло выступать в особенной команде с Ломаченко и Усиком. Александр, возможно, был самым веселым человеком в команде. В зале необходимо смеяться и получать удовольствие от своей работы. Я желаю в этом году провести три или четыре боя", - добавил Шелестюк.

Встреча Шелестюка с Вероном состоится рано утром 1 февраля и пройдет в США, штат Луизиана.

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