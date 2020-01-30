Как Владимир Кличко изменил Джошуа

Новости спорта:Эксперты проследили трансформацию действующую чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа, произошедшую под влиянием легенды мирового бокса Владимира Кличко.

Энтони Джошуа никогда не скрывал, что прислушивается и дорожит советами Владимира Кличко. Но британец оказался еще и внимательным слушателем и прилежным учеником. В всяком случае, после встречи с украинцем в ринге он кардинально изменил свой стиль, перейдя от авантюр к прагматизму и правильному использованию своих сильных сторон.

К примеру, к повторному поединку против Руиса Джошуа подошел со значительно меньшим весом, чем в их первом поединке. Кроме того, в поединке, продолжавшемся семь раундов, 61% ударов британца были джебами. Ранее, до боя с Кличко, Энтони выбрасывал только 43% джебов. Также Джошуа уменьшил количество силовых ударов (в бою против Русиа – на 12% меньше, чем в среднем в его предыдущих боях).

Для сравнения, аналогичная картина и у Владимира после поражения от Брюстера – 63% джебов против 42% в среднем в предыдущих боях.

В бою против Руиса Джошуа доносил в среднем 4 силовых удара за раунд. Владимир, после поражения от Брюстера, выбрасывал силовых ударов на 13% меньше, чем в предыдущих 10 боях. В среднем, в своих заключительных поединках на профи-ринге Владимир доносил около шести силовых ударов за раунд.