Владимир Кличко: Я применяю адреналин для собственных нужд

Новости спорта:Владимир Кличко поделился одним из секретов своих успехов в спорте и жизни.

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко поделился одним из секретов своих успехов в спорте и жизни, рассказав, как рисковал, основывая собственную промоутерскую компанию.

По словам Владимира, риск заключался в том, что теперь ему и его партнерам предстояло нести ответственность за организацию и проведения событий с тысячами зрителей.

"Но я никогда не сомневался, что решение взять штурвал в свои руки было правильным. Я хотел принимать независимые и самостоятельные решения вместе с братом и Берндом Бенте, - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах, в том числе и в Украине. – В определенном смысле я боялся последствий наших решений. Но это неважно: наоборот, кто боится, тот достаточно смел, чтобы сделать идти вперед. А я хотел идти вперед. Только трусы убегают или прячут голову в песок, или же бросают все. Это не про меня. Я не веду себя так ни в бизнесе, ни в других сферах.

Мне нравится пощекотать себе нервы в критических ситуациях. Я применяю адреналин для собственных нужд. Страх мотивирует меня лучше, чем радость. Радость появляется, когда я замечаю, что принял правильно решение. Хочу идти собственным путем: ставлю перед собой вызов – и справляюсь с ним. Постоянно".