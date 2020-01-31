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Андраде нокаутировал Килера в 9-м раунде

Андраде нокаутировал Килера в 9-м раунде
09:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Андраде сохранил пояс WBO в среднем весе, нокаутировав Килера в 9-м раунде.

Американский боксёр Деметриус Андраде победил Люка Килера из Ирландии в главном бою вечера бокса в Майами (Флорида, США).

В девятом раунде после серии ударов Андраде рефери остановил поединок. Непобеждённый американец выиграл бой техническим нокаутом и сохранил пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Также в рамках боксёрского шоу узбекский спортсмен Муроджон Ахмадалиев победил американца Дэниэла Романа раздельным решением судей (115:113, 115:113, 113:115) и стал новым чемпионом WBA и IBF в первом полулёгком весе.

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Кроме того, американец Джозеф Диас победил соотечественника Тевина Фармера единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) и стал новым чемпионом IBF в первом лёгком весе.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Деметриус Андраде, Бокс новости.
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