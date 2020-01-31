Фьюри: Уайлдер заслуживает уважения

Новости спорта:Тайсон Фьюри назвал Деонтея Уайлдера лучшим панчером в истории супертяжелого веса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем сопернике обладателе титула WBC Деонтее Уайлдере.

Британец отметил, что чемпион заслуживает уважения, несмотря на то, что говорит. Фьюри назвал Уайлдера величайшим панчером в истории.

"Цифры не врут. Процент нокаутов Уайлдера говорит о том, что он величайший панчер в истории супертяжелого веса. Перед нами боец, отправивший в нокаут 43 боксера подряд. Я ненавижу его, но это впечатляет. Я еще не боксировал против соперника, который нокаутировал всех своих оппонентов. Он и меня почти отправил в нокаут. Деонтей был близок к этому, у него потрясающая мощь.

Он заслуживает уважения, несмотря на то, что там говорит. На счету Деонтея 10 защит титула. Он побил рекорд Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Я бы хотел быть боксером с 43 досрочными победами подряд. Мы с ним - единственные непобежденные воины, одновременно пришедшие в профи-бокс и не знающие горечи поражений", - цитирует Фьюри boxingnews24.com.

Напомним, что первый поединок Уайлдера и Тайсона завершился вничью. Реванш состоится 22 февраля.