Кличко: Бальдессарини заставил меня признать, боксерские вечера - это не только поединки

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, когда понял, что бокс- это не просто бои, а шоу.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, кто и как помог ему пересмотреть отношение к профессиональному боксу и своей карьере.

"45 минут Бальдессарини восторгался Генри Маске, который годами был чемпионом мира в среднем весе, и трансляцией его поединков на RTL. Вначале я скептически улыбался, но потом был вынужден признать: это было больше, чем просто боксерские поединки, они были поставлены как настоящие шоу, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах, в том числе и в Украине. – Это было чем-то новым для Германии. И вдруг этого захотелось и мне.

Бальдессарини умел завлечь определенной темой. Время пролетело как миг. Мы начали по-философски обсуждать каждую деталь поединка. Он все рисовал в таких деталях, что каждая часть возникала передо мной как живая.

Вернер предложил сделать красную дорожку и выделить специальный сектор для знаменитостей, которые пришли на бой. Настил ринга должен быть не слишком темным – это не очень хорошо смотрится по ТВ. Белый, говорил он – отличный цвет, который не будет бликовать на экране. Канаты должны быть специального размера и расположены таким образом, чтобы можно было разместить рекламу и было хорошо видно боксеров. Свет, цвета, одежда, музыка для выхода в ринг – все играет роль и должно быть продумано".