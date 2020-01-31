Следующий бой Головкина может пройти в Казахстане

Новости спорта:Геннадий Головкин выйдет на ринг 11 апреля.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин может провести следующий поединок в Казахстане, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майк Коппинджер.

По сведениям источника, Головкин выйдет на ринг 11 апреля. Его соперником будет обязательный претендент на пояс по версии IBF Камиль Шеремета.

Кроме Казахстана рассматривается также вариант организации встречи в Чикаго (штат Иллинойс, США). За годы профессиональной карьеры Головкин не раз подчёркивал, что хотел бы провести бой на родине.

Напомним, Геннадий провёл предыдущий поединок в октябре 2019 года. Тогда он решением судей победил Сергея Деревянченко и завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Шеремета в последний раз выступал в андеркарде у Головкина. В октябре минувшего года поляк нокаутировал Оскара Кортеса.