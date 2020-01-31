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Фьюри приравнял свой бой с Уайлдером к битве Льюиса с Майком Тайсоном

Фьюри приравнял свой бой с Уайлдером к битве Льюиса с Майком Тайсоном
19:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри на высоком уровне оценивает свой предстоящий поединок.

Британский боксер Тайсон Фьюри считает свой поединок с Деонтеем Уайлдером важнейшим в супертяжелом дивизионе с момента боя Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в 2002 году.

"Я считаю наш бой самым важным в дивизионе с 2002 года. В ринг выйдут два боксера на пике формы, а это достаточно редкое явление. Как Майк Тайсон в бою с Льюисом.

Сейчас Уайлдеру 34 года, мне - 31 год. Мы на пике, мы побеждаем. Это фантастическое время для нашего боя. Я - британец, он - американец. Что может быть лучше? Отличное время, чтобы выяснить отношения", - считает Фьюри.

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Напомним, второй бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Британец приготовил секрет для Уайлдера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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