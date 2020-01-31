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Тайсон Фьюри о травме глаза: Я ничего не могу поделать с этим

Тайсон Фьюри о травме глаза: Я ничего не могу поделать с этим
21:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри уверяет, что повреждение зажило достаточно хорошо.

Британец Тайсон Фьюри, который получил ужасное рассечение возле правого глаза в своем последнем поединке против шведа Отто Валлина, не исключает, что травма даст о себе знать в реванше с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"С моим глазом все в порядке. Повреждение зажило достаточно хорошо. Есть ли какие-то риски? Не знаю, я не хирург.

Я ничего не могу сделать. Если рассечение откроется, то так тому и быть. Я не могу это контролировать. Я ничего не могу поделать, чтобы избежать открытия сечки во время боя", - сказал Тайсон Фьюри.

Ранее Фьюри приравнял свой бой с Уайлдером к битве Льюиса с Майком Тайсоном.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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