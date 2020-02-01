Бой Джошуа-Усик под угрозой срыва

Новости спорта:Энтони Джошуа может отказаться от боя с Александром Усиком.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на 2020 год:

"На данный момент все уже хронологически определено. Но конечно же WBO хочет знать, как же насчет их обязательного претендента Александра Усика.

А дело будет обстоять следующим образом: Джошуа сначала подерется с Пулевым, а затем он – или один из победителей, которым, мы уверены, окажется "AJ", – должен будет выйти в ринг против Усика.

Так что сейчас мы готовимся к тому, что выглядит, как поединок Джошуа – Пулев. Мы думаем, что бой состоится в конце мая или в начале июня, скорее всего, это будет Лондон.

После этого победитель подерется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет драться против Усика, если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. Хоть на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO без сомнений захотят защитить Усика".

Ранее сообщалось о том, что Джошуа и Пулев получили еще две недели, чтобы договориться по поводу боя.