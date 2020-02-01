Макабу завоевал чемпионский пояс, оставленный Усиком

Новости спорта:Илунга Макабу завоевал чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе.

Конголезский боксер Илунга Макабу (27-2, 24 KO) одержал победу единогласным решением судей над поляком Михалом Чеслаком (19-1, 13 KO) и завоевал вакантный чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе, оставленный Александром Усиком.

Начало боя осталось за Чеслаком, который в третьем раунде серьезно потряс Макабу, но того это только разозлило и в четвертом раунде уже Макабу отправил соперника на настил ринга.

Чеслак не только смог восстановиться после нокдауна, но и записал в актив следующую трехминутку, вынудив Илунгу в одном из эпизодов коснуться перчаткой пола.

В дальнейшем Макабу лучше провел бой, преимущественно работая по корпусу. В чемпионских раундах африканец попросту переработал поляка, но нокаутировать не смог.

Счет судейских записок по итогам двенадцати раундов – 116:111, 115:111 и 114:112 в пользу Макабу.