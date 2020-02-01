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Хирн назвал Усика гением

Хирн назвал Усика гением
13:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика против Дерека Чисоры.

Сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал украинца гением, однако отметил, что он перешел в непростой для себя дивизион.

Говоря о предстоящем поединке украинца против Дерека Чисоры, Хирн допустил вероятность того, что Усик может перебоксировать соперника.

"Мы знаем, что Усик - гений, но он поднялся в дивизион к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В своем предпоследнем бою Дерек "срубил" Артура Шпильку. Он точно устроит Усику бомбардировку.

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Но Александр может его перебоксировать, его ноги слишком хороши для Дерека. Хотя Чисора может к нему прижаться, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро сделаем анонс боя Усик - Чисора", - сказал Хирн порталу Sky Sports.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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