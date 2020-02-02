Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Гол Бензема - в обзоре Мадридского дерби Реал - Атлетико (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера

Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
12:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Дэвид Хэй считает, что американец Уайлдер - обладатель самого тяжелого удара в истории хэвивейта.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, спарринговавший несколько лет назад с действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, рассказал в интервью BT Sport, что ударная мощь Уайлдера, по его мнению, намного выше, чем у Владимира Кличко.

"Я действительно считаю, что Уайлдер обладает самым сильным ударом в истории супертяжелого веса — без всякого преувеличения, — вспоминает Хэй. — Владимир Кличко попадал мне в челюсть ударами в 10-унцовых перчатках, но когда Уайлдер вскользь зацепил меня по макушке, я прочувствовал этот удар гораздо лучше, хотя он был в больших тренировочных перчатках, а на мне был шлем…

Еще один факт, о котором никто почему-то не говорит, — это его устойчивость к ударам. Он умеет держать удар. Я несколько раз хорошо прикладывался по нему, слегка его потрясал, но он после этого только шел вперед с новыми силами. Это не просто крепкий подбородок, он великолепно восстанавливается. Обычно, если наносишь сопернику удар, от которого у него слегка подгибаются ноги, он после этого немного слабеет, может пойти назад, взять паузу, но Уайлдер сразу снова идет вперед, то есть, он умеет не только бить, но и держать удар".

Ранее Энди Руис обратился к хэйтерам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Дэвид Хэй, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
02 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
03 Лэмпард ворвался на пресс-конференцию Лестера (Видео)
04 Неймар кардинально сменил имидж: теперь он стал еще гламурней (Фото)
05 Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь