Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера

Новости спорта:Дэвид Хэй считает, что американец Уайлдер - обладатель самого тяжелого удара в истории хэвивейта.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, спарринговавший несколько лет назад с действующим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, рассказал в интервью BT Sport, что ударная мощь Уайлдера, по его мнению, намного выше, чем у Владимира Кличко.

"Я действительно считаю, что Уайлдер обладает самым сильным ударом в истории супертяжелого веса — без всякого преувеличения, — вспоминает Хэй. — Владимир Кличко попадал мне в челюсть ударами в 10-унцовых перчатках, но когда Уайлдер вскользь зацепил меня по макушке, я прочувствовал этот удар гораздо лучше, хотя он был в больших тренировочных перчатках, а на мне был шлем…

Еще один факт, о котором никто почему-то не говорит, — это его устойчивость к ударам. Он умеет держать удар. Я несколько раз хорошо прикладывался по нему, слегка его потрясал, но он после этого только шел вперед с новыми силами. Это не просто крепкий подбородок, он великолепно восстанавливается. Обычно, если наносишь сопернику удар, от которого у него слегка подгибаются ноги, он после этого немного слабеет, может пойти назад, взять паузу, но Уайлдер сразу снова идет вперед, то есть, он умеет не только бить, но и держать удар".

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