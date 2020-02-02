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Экс-чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры
13:10 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Ли Хаскинс объявил о завершении карьеры после поражения из-за травмы.

Экс-чемпион IBF в легчайшем весе Ли Хаскинс, потерпевший в ночь с субботы на воскресенье досрочное поражение от Дэвида Оливера Джойса, объявил после боя о том, что завершает карьеру профессионального боксера.

37-летний Хаскинс, владевший поясом IBF с 2015 по 2017 год, вышел на ринг в наколеннике и в пятом раунде очевидно усугубил изначально имевшуюся у него травму, подвернув ногу после промаха. Он сумел подняться, но явно испытывал серьезные проблемы с передвижением по рингу и не мог уклоняться от ударов соперника, вследствие чего рефери почти сразу остановил бой.

"Я обещал, что уйду на покой после поражения, и поскольку сегодня я проиграл, то выполню это обещание, — сказал Хаскинс в послематчевом интервью. — Я ухожу и больше не буду выступать… Мне 37 лет, в последнее время я много боролся с травмами. Теперь все кончено, это был мой прощальный бой".

Ранее Энди Руис обратился к хэйтерам.

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Бокс, Новости бокса, Ли Хаскинс.
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