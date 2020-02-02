Сауль Альварес отказался от боя с Риото Муратой

Новости спорта:Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA.

Чемпион мира в четырех весовых категория Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) не сумел договориться о поединке с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в среднем дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

По информации ESPN, команда Сауля рассматривала поединок с Муратой как приоритетный, но по неизвестным причинам договориться не удалось.

Однако поединок мексиканца состоится второго мая в Лас-Вегасе. До этого времени менеджер боксера должен будет найти подходящего соперника. Главные претенденты - Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

Напомним, ранее сообщалось, что Сауль Альварес был признан лучшим боксером 2019 года по версии ESPN.