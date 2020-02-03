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"Ломаченко - машина": известный тренер восхитился украинским боксером

"Ломаченко - машина": известный тренер восхитился украинским боксером
13:35 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Тедди Атлас очень лестно отозвался о Василие Ломаченко.

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал феномен Василия Ломаченко и оценил его шансы в поединке против Теофимо Лопеса.

«Ломаченко – это машина. Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я называю его «мехом» – механизмом.

Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю Василия. Ломаченко – хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга.

Ломаченко – машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из «Матрицы».

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Интересная вещь здесь в том, сможет ли «мех» обезвредить бомбу, потому что Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны.

Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. Они движимы ими», – сказал Атлас.

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Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Тедди Атлас.
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