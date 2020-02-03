"У него намного больше навыков": Усик назвал фаворита реванша Уайлдер - Фьюри

Новости спорта:Украинец убежден, что победит тот, кто больше сделает работы.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в недавнем интервью поделился своим мнением насчет грядущего реванша между экс-чемпионом супертяжелого дивизиона Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

"По поводу второго боя Уайлдер – Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке".

Согласно словам украинца – Фьюри необходимо быть максимально сфокусированным в ринге, чтобы не нарваться на мощный удар "Бронзового бомбардировщика".

"Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс".