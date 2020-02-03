Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Канзас Сити стали победителями Супербоула-2020 (Фото, Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

"У него намного больше навыков": Усик назвал фаворита реванша Уайлдер - Фьюри

"У него намного больше навыков": Усик назвал фаворита реванша Уайлдер - Фьюри
14:02 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец убежден, что победит тот, кто больше сделает работы.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в недавнем интервью поделился своим мнением насчет грядущего реванша между экс-чемпионом супертяжелого дивизиона Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

"По поводу второго боя Уайлдер – Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке".

Согласно словам украинца – Фьюри необходимо быть максимально сфокусированным в ринге, чтобы не нарваться на мощный удар "Бронзового бомбардировщика".

"Рыжий придурок": Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса

"Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик, Уайлдер - Фьюри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Капитан сборной Бразилии приступил к тренировкам с Шахтером
02 "Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
03 Ман Сити проиграл Тоттенхэму, дважды пропустив после удаления Зинченко
04 Звезда NBA вновь получил тяжелую травму
05 Роналду повторил уникальный рекорд легендарного Трезеге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь