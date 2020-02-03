Зато есть куда вещички спрятать: Мейвезера раскритиковали за нелепый наряд (Фото)

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15:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Флойда Мейвезера затроллили в сети за куртку, которая больше напоминает сумку.

Во время СуперБоул-2020 в VIP-ложе Хард-Рок Стэдиум присутствовал и легендарный Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО).

Американский боксер пришел на мероприятие в куртке от Louis Vuitton, которая стоит почти 5 тысяч фунтов стерлингов.

Главной отличительной чертой наряда являются вшитые сумки того же бренда. Три спереди и одна, по-больше, сзади.

 
 
 
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Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Фото в Instagram Флойда набрали уже практически миллион лайков. Но не всем куртка понравилась, фанаты начали троллить спортсмена.

"Это когда не хочешь платить за отдельный багаж в аэропорту".

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"Ты весь выглядишь, как кожаная сумка".

"Сразу видно, что наличие денег не означает наличие вкуса. Если это вещь от Louis Vuitton - это не значит, что она красивая", - пишут люди.

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Флойд Мейвезер, Новости бокса, Супербоул-2020.
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