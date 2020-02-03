Макгрегор о конфликте с Нурмагомедовым: Это просто бизнес

Новости спорта:Макгрегор заявил, что ни о чем не сожалеет во вражде с Нурмагомедовым.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах UFC Конор Макгрегор (22-4) высказался о своей давней вражде с чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым (28-0).

Цитирует ирландца портал ММАfighting.com.

"Возможно, некоторые вещи зашли слишком далеко. Это просто бизнес. В конце концов, получилось так, как получилось. Вот и все.

Это же не были просто слова. Им предшествовали действия, которые привели к тому, что было сказано. Причиной этого, например, послужила ситуация с Артемом Лобовым. Некоторые вещи могли остаться незамеченными, и в итоге казалось, будто я все это начал. В любом случае это стало очень личным".

Как известно, реванш Конора и Хабиба может состояться уже осенью 2020.