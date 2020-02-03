Тренер Гвоздика о бое Уайлдер - Фьюри: Сделаю радикальный и смелый прогноз

Новости спорта:По словам Атласа, Уайлдер и Фьюри проведут очень быстрый реванш.

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас сделал прогноз на предстоящий реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоится 22 февраля.

Несмотря на то, что первая встреча завершилась вничью, тренер склоняется к тому, что во второй Уайлдер нокаутирует британца.

"Если брать один удар, только один удар, то я считаю, что Уайлдер - самый жесткий панчер в истории бокса. В список самых грозных панчеров входят Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис и Майк Тайсон. Они могли нанести урон ударами слева и справа. Но если говорить об одном ударе, то Уайлдер лучший.

Я сделаю радикальный и смелый прогноз. Скажу, что Уайлдер может нокаутировать Фьюри во втором или третьем раунде. Может произойти что угодно. Допускаю, что Уайлдер оформит нокаут и позже. Но все же, учитывая его великолепную мощь, я думаю, что финал будет быстрым. Уайлдеру не хватает технических навыков, но он компенсирует это мощным одиночным ударом", - цитирует Атласа boxingscene.com.