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Тренер Гвоздика о бое Уайлдер - Фьюри: Сделаю радикальный и смелый прогноз

Тренер Гвоздика о бое Уайлдер - Фьюри: Сделаю радикальный и смелый прогноз
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:По словам Атласа, Уайлдер и Фьюри проведут очень быстрый реванш.

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас сделал прогноз на предстоящий реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоится 22 февраля.

Несмотря на то, что первая встреча завершилась вничью, тренер склоняется к тому, что во второй Уайлдер нокаутирует британца.

"Если брать один удар, только один удар, то я считаю, что Уайлдер - самый жесткий панчер в истории бокса. В список самых грозных панчеров входят Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис и Майк Тайсон. Они могли нанести урон ударами слева и справа. Но если говорить об одном ударе, то Уайлдер лучший.

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Я сделаю радикальный и смелый прогноз. Скажу, что Уайлдер может нокаутировать Фьюри во втором или третьем раунде. Может произойти что угодно. Допускаю, что Уайлдер оформит нокаут и позже. Но все же, учитывая его великолепную мощь, я думаю, что финал будет быстрым. Уайлдеру не хватает технических навыков, но он компенсирует это мощным одиночным ударом", - цитирует Атласа boxingscene.com.

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Тайсон Фьюри, Александр Гвоздик, Деонтей Уайлдер, Тедди Атлас, Уайлдер - Фьюри.
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