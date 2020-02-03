Бой Канело против чемпиона WBA на грани срыва

Новости спорта:Бой Сауль Альварес - Рете Мурата, скорее всего, не состоится.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 2 мая в Японии планировал провести бой с обладателем пояса WBA Regular в среднем весе Рете Муратой (16-2, 13 КО).

Теперь же BoxingNews 24 сообщает, что переговоры по этому поединку провалились. Причины не разглашаются.

Мурата был приоритетным вариантом для Альвареса, однако мексиканец не планирует отказываться от своих планов. Как и сообщалось ранее, Канело вернется на ринг 2 мая, но его бой состоится не в Японии, а в Лас-Вегасе.

После срыва боя с Муратой фаворитами на поединок с Альваресом стали победитель Суперсерии Каллум Смит и Билли Джо Сондерс.

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – мексиканец нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе. От этого титула Канело позже отказался.