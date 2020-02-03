Впечатлил Формана: экс-чемпион назвал лидера современности в боксе

Новости спорта:Джордж Форман назвал лучшего супертяжеловеса на сегодняшний день.

Легендарный американский боксер Джордж Форман рассказал, кого считает лидером современного хэвивейта.

"Кто бил меня сильнее всех? Думаю, Рон Лайл. А вот в данный момент больше других меня впечатляет Тайсон Фьюри.

Но если Деонтей Уайлдер победит, я скуплю все его сувениры. У нас будет свой чемпион", - написал Форман в своем Twitter.

Как известно, реванш Тайсона с Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер провели битву взглядов, устроив словесную перепалку.