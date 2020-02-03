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Роач: Пакьяо был очень счастлив, когда встретил Коби Брайанта
19:04 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Фредди Роач назвал самый лучший день в жизни Мэнни Пакьяо.

Тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч рассказал о влиянии встречи филиппинца с пятикратным чемпионом НБА Кобе Брайанту.

«Он сошел с ума, когда в пришел Кобе. Это было невероятно. Я думаю, это был лучший день в его жизни.

Мэнни спросил его о баскетболе, о бросках и о том, как стать лучшим игроком. Он не стесняется задавать вопросы. Мэнни все еще играет в баскетбол каждый день. У него есть площадка дома. Он фанатик баскетбола. Я знаю, что потеря Кобе – это действительно большая потеря для Мэнни и всего мира.

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Кобе был джентльменом. Он спросил меня о методах обучения Мэнни и о том, как мы разработали структуру его тренировочного лагеря. Он был действительно хорошим парнем», – сказал Роуч.

Кобе приходил в зал Мэнни в 2011 году перед поединком филиппинца с Хуаном Маркесом.

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Коби Брайант, Лейкерс, Мэнни Пакьяо, Новости спорта, Фредди Роач.
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